Рестораны стали использовать сгенерированные ИИ фото еды в меню

Рестораны формата «Ghost Kitchen», работающие только на доставке и использующие общие кухни, — принимают противоречивый оборот, рекламируя еду с помощью изображений, сгенерированных искусственным интеллектом. Эти изображения, часто изображающие фантастические, а иногда и невозможные блюда, мало похожи на реальную еду, которую получают клиенты.

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В статье, подготовленной Эмануэлем Майбергом для 404 Media, говорится о широком использовании Ghost Kitchen на таких платформах, как DoorDash и Grubhub, изображений еды, сгенерированных искусственным интеллектом. Эти изображения, в отличие от традиционных фотографий еды, могут создавать у клиентов нереалистичные ожидания. В некоторых случаях искусственный интеллект даже генерирует физически невозможные блюда, еще больше размывая границы между реальностью и маркетингом.