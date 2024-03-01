Японский лунный модуль SLIM перевели в спящий режим до конца марта

Японский лунный модуль SLIM вновь переведен в спящий режим в связи с заходом солнца в кратере Сиори на Луне. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

По словам специалистов, вероятность отказов в работе его систем повышается из-за перепадов температур в связи с наступлением лунной ночи. Однако, несмотря на это, в JAXA вновь попытаются активировать SLIM в последней декаде марта.

Первый японский лунный модуль осуществил посадку на Луне 20 января, однако после этого был выключен, поскольку испытывал проблемы с получением энергии от солнечных элементов и питался за счет встроенного аккумулятора. Работу аппарата удалось восстановить 29 января благодаря изменению угла падения солнечных лучей на Луну, после чего была проведена съемка прилегающего района с помощью специальной спектроскопической камеры.

1 февраля аппарат был переведен в спящий режим в связи с наступлением лунной ночи, 26 февраля он был запущен с некоторыми ограничениями, но JAXA удалось передать аппарату сигнал и получить от него ответ.