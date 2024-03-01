Эксперт рассказала, cчитают ли кошки людей другими кошками

Владельцы кошек нередко задаются вопросом: «Думают ли кошки, что люди – это тоже кошки?» В отличие от собак, привязанность которых очевидна, эмоции кошек понять сложнее. Люди относятся к своим питомцам как к детям: балуют их, покупают хороший корм и игрушки. И когда кошки отвечают взаимностью, для владельцев это многое значит. Клинический специалист по поведению животных Аманда Кэмпион рассказала, как воспринимают кошки своих людей.

По ее словам, кошки видят в людях совершенно другой вид, но при этом являющийся частью их уникальной социальной группы. Они не считают хозяев неуклюжими, признают различия и понимают, что люди – другие, и у них нет тех же навыков и качеств, что у кошек. Эти животные не относятся к хозяевам как к своим родителям, люди для них скорее поставщики еды, приюта и общения.

По своей природе кошки полагаются на невербальные сигналы коммуникаций для взаимодействия как с людьми, так и с другими видами. Для них социальные отношения основаны на взаимном уважении, размере, поле и понимании территориальных границ друг друга.

Аманда Кэмпион опровергла миф о том, что кошки считают себя умнее людей. Также она отметила, что эти питомцы могут устанавливать тесные связи и выделять для себя любимого человека в семье. Они очень восприимчивы к изменению человеческих эмоций и способны чувствовать гормональные перемены. Хотя у них нет такого же уровня эмпатии, как у людей, но они могут демонстрировать поведение, которое окажет поддержку – помурлыкают, прикоснутся или просто посидят рядом с грустным человеком.

Эксперт утверждает, что кошки понимают определенные человеческие голосовые сигналы и могут отреагировать на них. Но внутри своего вида они общаются при помощи невербальных сигналов – языка тела, запаха, выражения лица. Вокализацию взрослые особи используют для общения с котятами, либо для оповещения других представителей вида о спаривании или территориальных спорах.

Попытки людей «поговорить» с кошками на их языке могут закончиться неожиданно. Либо питомец интерпретирует мяуканье человека положительно и распознает в нем сигнал к позитивному взаимодействию, либо будет сбит с толку или расстроится, если действия хозяина будут непонятны, и испытает стресс, сообщается на портале PetsRadar.