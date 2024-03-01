На какие модели iPhone переходят владельцы Android чаще всего

Сменить Android на iOS — шаг серьезный, но многие идут на это.

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Аналитики выяснили, какие же модели iPhone сейчас самые популярные среди новоиспеченных поклонников Apple. Лидируют iPhone 14 и 14 Plus – на них переходят больше четверти всех «перебежчиков». Чуть меньше выбирают серию Pro.

Любопытно, что новейшие iPhone 15 в этом рейтинге не так высоко – видимо, новички в мире Apple еще не скоро дозреют до него. Возможно, раньше они пользовались недорогими Android-смартфонами, и даже iPhone 14 для них – уже серьезный скачок.

Впрочем, 12% перешедших все же выбирают последние модели.

Нашлись даже любители ретро-стиля – кое-кто в 2023 году предпочел iPhone SE или iPhone 12.

Напомним, что недавно в США назвали семерку самых продаваемых смартфонов – и все места в топе заняли устройства Apple!