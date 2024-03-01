Telegram «прокачал» групповые чаты: 9 главных изменений

Telegram «прокачал» групповые чаты. Вот 9 главных изменений
Держитесь, чатики! Telegram выкатил обновления для Android и iOS, которые полностью преобразят ваши групповые беседы.
Давайте посмотрим на 9 главных фишек, которые вас ждут:
1. Бусты в группах
Теперь Premium-подписчики могут голосовать за «бусты», добавляя чату крутые функции, такие как кастомные эмодзи или перевод голосовых сообщений. Чем больше голосов, тем выше уровень чата и тем больше возможностей открывается.
2. Истории
Админы могут делиться историями, которые будут видны всем участникам. На них можно отвечать, тем самым начиная личную беседу с админом.
3. Оформление чатов
Достигнув нужного уровня, чаты могут менять обложку, фон и другие элементы дизайна. Статусы с помощью эмодзи, включая анимированные!
4. Наборы эмодзи
Теперь можно создавать свои уникальные эмодзи, доступные всем в чате.
5. Перевод видеосообщений
Появилась возможность превращать видео в текст, не тратя время на просмотр.
6. Преимущества для бустеров
Отличительный значок в чате и доступ к дополнительным функциям. Например, игнорировать паузу между сообщениями, если она установлена.
7. Ещё больше фишек
Разработчики Telegram обещают добавить 5 новых функций в марте.
8. Обновления для iOS
Улучшена работа с Siri, поиск по GIF-анимациям, новые иконки приложений.
9. Обновления для Android
Улучшенная панель стикеров, новые темы оформления, режим чтения.