Telegram «прокачал» групповые чаты: 9 главных изменений

Держитесь, чатики! Telegram выкатил обновления для Android и iOS, которые полностью преобразят ваши групповые беседы.

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Давайте посмотрим на 9 главных фишек, которые вас ждут:

1. Бусты в группах

Теперь Premium-подписчики могут голосовать за «бусты», добавляя чату крутые функции, такие как кастомные эмодзи или перевод голосовых сообщений. Чем больше голосов, тем выше уровень чата и тем больше возможностей открывается.

2. Истории

Админы могут делиться историями, которые будут видны всем участникам. На них можно отвечать, тем самым начиная личную беседу с админом.

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3. Оформление чатов

Достигнув нужного уровня, чаты могут менять обложку, фон и другие элементы дизайна. Статусы с помощью эмодзи, включая анимированные!

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4. Наборы эмодзи

Теперь можно создавать свои уникальные эмодзи, доступные всем в чате.

5. Перевод видеосообщений

Появилась возможность превращать видео в текст, не тратя время на просмотр.

6. Преимущества для бустеров

Отличительный значок в чате и доступ к дополнительным функциям. Например, игнорировать паузу между сообщениями, если она установлена.

Telegram

7. Ещё больше фишек

Разработчики Telegram обещают добавить 5 новых функций в марте.

8. Обновления для iOS

Улучшена работа с Siri, поиск по GIF-анимациям, новые иконки приложений.

9. Обновления для Android