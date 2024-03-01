Браузер Vivaldi добавил Chrome-расширения в веб-панели

Отличные новости для всех фанатов браузера Vivaldi (его, кстати, создал сооснователь Opera)!

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Новое обновление превращает веб-панели в настоящие комбайны: теперь сюда можно встроить расширения из Chrome. Да, те самые расширения, которые серьезно прокачивают возможности браузера.

Что это значит? Например, веб-панель с WhatsApp станет еще удобнее, если поставить туда нужное расширение из Chrome Store. Любите слушать музыку через Spotify в отдельном окошке? Тоже не проблема!

В общем, теперь веб-панели в Vivaldi гораздо гибче и полезнее. Но это еще не все приятности, в свежей версии: