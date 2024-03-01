Приложение Zoom перестанет работать на iOS 11 и 12

Разработчики сервиса для видеосвязи Zoom анонсировали прекращение работы на айфонах с iOS 11 и 12.

Уже в марте iOS-приложение Zoom перестанет работать на 11-й и 12-й версиях этой операционной системы. И это значительное количество устаревших устройств в мире.