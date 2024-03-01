Создана сеть световой связи для работы под водой, в воздухе и в космосе
Китайские ученые из Нанкинского университета разработали сеть бесперебойной связи, передающую информацию через свет. Она может работать в любой среде, включая воду, воздух и космическое пространство. Исследование опубликовано в научном журнале Optics Express.
«Общесветовая связь может быть использована, например, в океанах и озерах, где датчики собирают экологические данные и связываются с надводными буями. Затем данные можно будет отправлять по беспроводной сети по поверхности воды или по каналам передачи данных на большие расстояния между городами. Сеть также может подключаться к интернету через модем, предоставляя людям, которые могут находиться в удаленном месте океана, например, доступ к магистральной сети для обмена информацией», — объяснил руководитель исследовательской группы Юнджин Ван.
Авторы разработки использовали четыре спектра света для различных типов среды. Под водой данные передаются синими лучами, на поверхности — через белые светодиоды, в воздухе — ультрафиолетовым излучением, и в космосе — посредством инфракрасных лазеров. Исследователи также спроектировали сеть таким образом, чтобы обеспечить беспроводной или проводной доступ к Интернету на основе схемы TCP/IP, что делает ее полезной для приложений интернета вещей.
Тесты показали, что оптическая сеть связи может транслировать видео с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой 22 кадра в секунду. Максимальный коэффициент потери пакетов данных составил 5,8%, а задержка передачи — менее 74 миллисекунд.