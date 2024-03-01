Создана сеть световой связи для работы под водой, в воздухе и в космосе

«Общесветовая связь может быть использована, например, в океанах и озерах, где датчики собирают экологические данные и связываются с надводными буями. Затем данные можно будет отправлять по беспроводной сети по поверхности воды или по каналам передачи данных на большие расстояния между городами. Сеть также может подключаться к интернету через модем, предоставляя людям, которые могут находиться в удаленном месте океана, например, доступ к магистральной сети для обмена информацией», — объяснил руководитель исследовательской группы Юнджин Ван.