Вкус чая зависит от микробов на корнях чайных кустарников

Ученые из Фуцзяньского университета сельского и лесного хозяйства в Китае обнаружили, что на вкусовые качества чая влияет поглощение аммиака особыми микробами на корнях чайных кустарников. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

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В ходе исследования ученые провели сравнительный анализ вкусовых качеств нескольких сортов чая и проанализировали микробный состав корней чайных растений. Они обнаружили, что почвенные микробы на корнях чая влияют на поглощение кустарником аммиака, что, в свою очередь, формирует выработку аминокислоты под названием теанин. По словам исследователей, именно он придает напитку насыщенный и приятный вкус.

Ученые также выяснили, что изменение состава почвенных микробов на корнях чая способно сделать вкус хорошего чая еще лучше. В лаборатории исследователи создали синтетическое микробное сообщество, получившее название SynCom. По составу они было схожим с таковым у сорта чая с высоким содержанием теанина под названием Руги.

Дальнейшие эксперименты показали, что «подселение» искусственно созданного микробного сообщества на корни чайных растений не только улучшает хороший чай, но и делает низкокачественный чай более приятным на вкус. Отмечается, что такой эффект особенно выражен при условии посадки растений в почву с низким содержанием азота.