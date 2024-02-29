Sikorsky объявил о разработке «нетрадиционного» VTOL-самолета

Аэрокосмический гигант Sikorsky объявил о разработке гибридного электрического самолета вертикального взлета и посадки (VTOL) с наклонным крылом, что знаменует собой значительный шаг в области «нетрадиционных винтокрылых машин», отмечают СМИ.

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Этот проект, получивший название HEX (Hybrid Electric eXperimental), означает выход Sikorsky на растущий рынок электрических и гибридно-электрических винтокрылых машин, предлагающих автономный полет с возможностью «вовлечения в процесс» пилота и большую дальность полета. В то время как несколько компаний изучают различные проекты электрических и гибридных вертолетов, участие Sikorsky с ее репутацией в аэрокосмической промышленности повышает значимость этой разработки.

Для достижения амбициозных целей в программе HEX будет использоваться турбогенератор мощностью 1,2 МВт, а максимальная полная масса составит 4 000 кг. Кроме того, Sikorsky Innovations и GE Aerospace сотрудничают в создании испытательного стенда с электродвигателем мощностью 600 кВт для проверки жизнеспособности гибридно-электрической силовой системы.