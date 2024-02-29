В Польше обнаружили склад оружия времен Древнего Рима

Археологи-любители в Польше нашли склад оружия древних германских племен, который дошел до нас со времен Римской империи. Об этом сообщает Ancient Origins.

© Lublin Provincial Conservator of Monuments

Находка была обнаружена на востоке Польши. Отмечается, что склад содержал в себе девять железных наконечников копий, два боевых топора и несколько предметов, характер которых не удалось определить до конца. Среди таких неопределенных находок — артефакт, напоминающий топор, неопознанные инструменты из железа, а также нечто, что может оказаться держателем щита.

Идентифицировать находки помогли специалисты из местного музея. Там же артефакты частично очистили от коррозии. Как считают специалисты, оружие могло быть оставлено представителями пшеворской или готской культуры, населяющих эти территории со II по V века нашей эры.