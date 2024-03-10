Технологии, переставшие быть научной фантастикой

Технологии постоянно эволюционируют: многие сегодняшние гаджеты, давно вошедшие в обиход миллионов людей по всей планете, сто лет назад показались бы человечеству магией. Портал SlashGear рассказал о реальных технологиях, еще недавно казавшихся фантастикой.

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Смартфоны

Сам по себе телефон — далеко не новое изобретение. По факту, патент на первое устройство подобного рода был дарован Александру Беллу еще в 1869-м. До недавних пор телефоны были преимущественно гаджетами для связи, однако современные смартфоны эволюционировали семимильными шагами. Они быстро прошли путь от примитивных беспроводных телефонов до компактных высокотехнологичных компьютеров, которые могут все: от набора текстовых сообщений и интернет-серфинга до воспроизведения игр.

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GPS-карты

Еще совсем недавно путешественникам приходилось полагаться на бумажные карты. Пассажиры в автомобилях часто выполняли роль штурманов, а туристы ходили по иностранным городам со свернутыми картами, на которых отмечены примечательные места. Теперь же каждый смартфон обладает доступом к GPS-картам. При помощи спутников и радиоволн эта технология быстро и достаточно точно вычисляет местоположение человека. Более того, она сама прокладывает маршруты по неизвестным дорогам, предупреждает о пробках, подсчитывает время на путь и выполняет еще много других полезных функций.

Бесконтактные платежи

До начала 2000-х основными способами оплаты покупок были наличные, чеки, кредитки и дебетовые карты. Они работали за счет магнитных полосок и подписи, подтверждавшей личность владельца карты. А к концу 2000-х появилась новая форма оплаты — бесконтактные платежи через NFC и RFID чипы, позволяющие верифицировать покупку без ввода PIN-кода или подписи. Наверное, по тем временам бесконтактные технологии выглядели как магия, но сейчас они являются самым быстрым и эффективным инструментом для мелких покупок.

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Беспроводной интернет

Еще четверть века назад IT-специалисты посмеялись бы даже над самой идеей беспроводного интернет-подключения. Раньше все работало через проводной dial-up: беспощадно медленный и неудобный. Появление широкополосных сетей расширило возможности компьютеров, и примерно в то же время начали появляться первые технологии Wi-Fi. А за ней последовал стандарт 3G: беспроводная мобильная телекоммуникация, позволявшая налаживать портативное Интернет-соединение. Широкое распространение смартфонов сделало Wi-Fi и 3G частью ежедневного быта миллионов людей.

Гарнитуры виртуальной реальности

Для тех, кто вырос в 1980-1990 годы, виртуальная реальность долгое время существовала только в кино. «Хакеры», «Матрица» и «Трон» показывали VR как футуристическую технологию, доступную лишь самым богатым или могущественным организациям. Идея, что люди смогут пользоваться гарнитурами виртуальной реальности повседневно, не расценивалась всерьез. Но на сегодняшний день рынок как никогда доступен потребителям: разные производители, бренды, комплектации и спецификации.

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Искусственный интеллект

Лет пять назад ИИ фигурировал лишь в смутных пророчествах и предупреждениях о потенциальной опасности развития технологий, или научно-фантастических фильмах. Однако сейчас мир живет в эпоху ChatGPT, Dall-E и других языковых моделей: генеративных ИИ, способных отвечать на вопросы людей, создавать оригинальные тексты и изображения, а также выполнять многие другие задачи. Искусственный интеллект интегрируется в каждую часть нашей жизни, причем далеко не всегда очевидными способами.