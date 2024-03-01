На Android появится альтернатива Face ID

Стартап Metalenz и корпорация Samsung разработали новую технологию разблокировки смартфона по лицу. Об этом сообщает издание Android Police.

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Концепцию изобретения представили на выставке MWC 2024. Технологию придумали инженеры стартапа Metalenz, появившегося на базе Гарвардской лаборатории. Биометрический сенсор Polar ID предполагает захват света, отражающегося от лица, с последующей идентификацией.

По словам специалистов, Polar ID можно считать альтернативой Face ID в iPhone. С помощью Face ID на лицо пользователя проецируется точечная матрица, которую фиксирует камера. В случае Polar ID камера захватывает свет, отражающийся от лица, — получившийся слепок является уникальным.

Специалисты Metalenz отметили, что Polar ID гораздо дешевле, чем Face ID и другие подобные датчики, а также занимает меньше места в смартфоне. По оценкам инженеров, биометрические сенсоры на основе захвата поляризованного изображения появятся в смартфонах не раньше 2025 года.