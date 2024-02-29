У смартфонов от Xiaomi, Poco и Redmi произошел массовый сбой. Об этом в четверг, 29 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

Владельцы гаджетов жалуются, что те вечно перезагружаются и уходят в режим восстановления. Проблемы наблюдаются у устройств на операционных системах MIUI и HyperOS, которым сегодня пришло обновление системного компонента SystemUI Plugin. Telegram-канал сообщил, что возможная причина сбоя именно в недавнем обновлении ОС.

Масштабный сбой произошел в работе мессенджера Telegram днем 18 февраля. Тогда в чатах отображалась «бесконечная» загрузка. Пользователи также пожаловались на сбои в работе мессенджера 28 декабря. 30 ноября в работе приложения также произошел сбой.

В России вечером 30 января произошел глобальный сбой в работе интернета. Пользователи массово жаловались на проблемы с доступом к сайтам домена .ru.