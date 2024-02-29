Раскрыто происхождение массы протона

Эксперименты показали, что влияние тяжелых кварков на массу протона может быть больше, чем первоначально предполагали ученые. В предыдущих исследованиях постулировалось, что масса кварков, находящихся внутри протонов, преимущественно происходит от составляющих его кварков: двух верхних и одного нижнего кварка, при этом вклад других типов кварков считается незначительным.