Представлен последний смартфон компании Meizu

Meizu представила улучшенную модель своего смартфона Meizu 21 – Meizu 21 Pro. Это последняя модель некогда популярного бренда, поскольку недавно компания объявила о прекращении производства смартфонов.

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Meizu 21 Pro характеризуется сохранением аппаратной базы предшественника (Snapdragon 8 Gen 3 + LPDDR5X + UFS 4.0), но получила ряд улучшений в камере и дисплее.

Характеристики

Смартфон Meizu 21 Pro предлагает 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3192×1368 пикселей (512 ppi) и соотношением сторон 21:9. Экран обеспечивает яркость до 1260 нит и динамическую частоту обновления до 120 Гц.

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В основе устройства лежит чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256/512/1024 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Батарея Pro-версии имеет ёмкость 5050 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и реверсивную зарядку до 10 Вт.

Камеры

Meizu 21 Pro получил основную камеру с функциями dTOF, искусственного интеллекта (AI) и технологией HDR с поддержкой записи 8K-видео.

Основная камера оборудована тремя сенсорами:

Главный модуль на 50 Мп (OmniVision OV50H) размером 1/1.3", с апертурой f/1.9 и фокусным расстоянием 24 мм. Она также оснащена технологиями OIS (оптическая стабилизация изображения) и EIS (электронная стабилизация изображения), имеет 7 линз.

Широкоугольный датчик имеет разрешение 13 Мп, апертуру f/2.4, угол обзора 122 градуса, фокусное расстояние 15 мм и 5 линз.

Телефото-объектив обеспечивает 10 Мп разрешение, оптический зум 3х, цифровой зум 30х, способность к съемке макроснимков с расстояния 2,5 см, фокусное расстояние 72 мм. Он также оснащен технологиями OIS и EIS и имеет 6 линз.

На передней панели экрана встроена фронтальная камера с разрешением 32 Мп для селфи и видеозвонков. На задней стороне устройства расположена фирменная кольцевая вспышка, которая также функционирует как RGB-индикатор, обеспечивая дополнительную функциональность и стильный дизайн.

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Прочее

Технические характеристики Meizu 21 Pro также включают в себя операционную систему FlymeOS с Flyme AI и голосовым ассистентом AICY. Также были улучшены характерные особенности Meizu, включая вибромотор mEngine Ultra и ультразвуковой сканер отпечатка пальца mTouch Max, площадь сканера которого увеличена до 20×30 мм. Предусмотрены стереодинамики для создания объемного звука.

Смартфон поддерживает следующие стандарты беспроводной связи:

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц;

Bluetooth: версия 5.4;

Навигация: GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, QZSS, NavIc, Galileo, Beidou.

Габариты смартфона Meizu 21 Pro составляют 164,98×74,42×7,98 мм. Вес устройства составляет 208 грамм при использовании псевдокожанного материала и 214 грамм при использовании стеклянного корпуса. Корпус устройства защищен от воздействия воды и пыли в соответствии со стандартом IP68.

Стоимость

Meizu 21 Pro доступен в четырех расцветках: черной, белой, синей и зеленой, а также предлагается в трех вариантах конфигурации: