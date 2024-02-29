Google Pixel 8 признан лучшим смартфоном 2023 года на выставке MWC

Серия Pixel 8 от Google удостоилась награды: на выставке Mobile World Congress (MWC) она была названа «Лучшим смартфоном» 2023 года.

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Награда «Лучший смартфон» — одна из самых желанных на ежегодной церемонии MWC «Global Mobile Awards». Премия, вручаемая GSMA, отмечает «производительность, инновации и лидерство в индустрии смартфонов». В прошлом году серия Pixel 8 столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны таких претендентов, как iPhone 15 Pro, OnePlus Open, Samsung Galaxy S23 и Samsung Galaxy Z Flip 5.

В официальном описании премии GSMA подчеркивается строгий процесс отбора с участием «ведущих мировых независимых аналитиков, журналистов и авторитетных людей», которые оценивают смартфоны, выпущенные в период с января по декабрь предыдущего года.