Владельцев смартфонов Xiaomi призвали не обновляться на свежую прошивку

Компания Xiaomi выпустила обновление для своих смартфонов, которое приводит к серьезным сбоям в работе устройств по всему миру. Об этом сообщает Telegram-канал Wylsacom Red.

Судя по всему, последнее обновление MIUI 14 и HyperOS имеет обновленную шторку быстрого доступа, из-за чего и случается сбой. Так, после установки обновления смартфоны перестают загружаться и входят в режим постоянной перезагрузки. При этом обновление распространяется даже на те модели, которые не планировались к обновлению.

Единственный способ восстановить работоспособность смартфона — выполнить полный сброс настроек в Recovery Menu. Однако в таком случае все данные пользователя, включая приложения и фотографии, будут удалены. Как-то сохранить их, если смартфон уже был обновлен, не получится.

Компания Xiaomi пока не прокомментировала ситуацию и не предложила решения. Поэтому владельцам смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco рекомендуется отключить автоматическое обновление, чтобы избежать повреждения устройства.