Ученые использовали скорлупу фундука для изучения древних лесов

Исследователи разработали уникальный метод анализа скорлупы лесных орехов, позволяющий проследить изменения в микрохабитатах древних ландшафтов. Этот подход помогает понять, как изменялась среда обитания наших предков с мезолита до железного века. Основываясь на данных, полученных от археологических находок в Южной Швеции, ученые выявили переход от сбора орехов в плотных лесах к открытым пространствам, подобным пастбищам, пишет Центральная Служба Новостей.

Доктор Эми Стайринг из Оксфордского университета подчеркивает, что лесные орехи служили важным источником питания для мезолитических и неолитических обществ, предоставляя энергию и белок. Скорлупа орехов также использовалась в качестве топлива. Изотопы углерода в лещине, из которой собирались орехи, менялись в зависимости от уровня солнечного света и доступности воды, что позволяло делать выводы о характере окружающей среды.

Для подтверждения своих гипотез исследователи собрали и проанализировали орехи с различными уровнями освещенности и сравнили их с археологическими образцами. Результаты показали, что в мезолите орехи собирали в более закрытых средах, в то время как в более поздние периоды предпочтение отдавалось открытым территориям.