Скопления облаков повышают интенсивность экстремальных осадков

Международная команда исследователей смоделировала скопления облаков в тропических широтах. Оказалось, что они повышают частоту и интенсивность экстремальных осадков. Скопления облаков заставляют дожди идти дольше, поэтому увеличивается и длительность осадков. В будущем ученые планируют смоделировать то, как группируются облака в тропических широтах. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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Ураганы, штормы, засухи, наводнения и другие экстремальные явления — одни из самых разрушительных бедствий в мире. В последние годы они происходят чаще из-за потепления климата. Чтобы понять, почему это происходит, а также предсказать будущие экстремальные осадки, ученые используют компьютерные модели климата Земли. Эти модели делят атмосферу планеты на трехмерные блоки. Каждый из них содержит данные о температуре, давлении, влажности и других физических свойствах. С помощью физических уравнений ученые моделируют то, как блоки меняются в течение времени и взаимодействуют друг с другом. Однако вычислительная мощность компьютеров не безгранична, поэтому модели приходится упрощать. Обычно в них используются блоки длиной около 100 километров по горизонтали.

Немецкие и австрийские ученые решили выяснить, как скопления облаков влияют на экстремальные осадки в тропических широтах. Для этого они применили новую климатическую модель с разрешением всего в 5 километров. Она показала, что скопления облаков повышают частоту и интенсивность экстремальных осадков в тропиках. Когда облака плотно сгруппированы, дожди идут дольше, поэтому общее количество осадков увеличивается. Часто интенсивные дожди происходят за счет расширения засушливых регионов — перехода к засухе и другим экстремальным погодным условиям. Также на интенсивность экстремальных осадков влияет повышение температуры атмосферы.