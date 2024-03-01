Блогер показал процесс замены сломанного Vision Pro по гарантии

Автор YouTube-канала Practical Matters опубликовал видеоролик, в котором показал процесс замены разбитого стекла в гарнитуре Apple Vision Pro. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

© Practical Matters/YouTube

Компания предоставила ему на выбор два решения для замены разбитого стекла в его Vision Pro: отправить шлем в сервисный центр или подождать и получить детали для самостоятельного ремонта. В последнем случае Apple предоставляет основную деталь Vision Pro с инструкцией по ее замене. После ремонта пользователю дают 10 дней на отправку старой, поврежденной детали в Apple.

Замена лишь переднего стекла обойдется владельцу Vision Pro в $799, тогда как лицевая деталь со всем «железом», как в видео, обойдется владельцу шлема уже в $2,4 тыс. Клиенты с расширенной гарантией AppleCare + платят за ремонт $299 и еще $499 в качестве единовременной выплаты.