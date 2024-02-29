Новый Xiaomi 14 Ultra в синем цвете получил керамическую крышку Xiaomi Dragon Crystal Ceramics, которая на 50% легче традиционной керамики. Однако блогеры выявили, что материал не соответствует заявленным характеристикам и, скорее, является модифицированным стеклом, пишет портал Mobiltelefon со ссылкой на публикации в Weibo.

Керамика — это износостойкий и твердый материал, который не царапается при контакте с предметами твердостью ниже 7,5 по шкале Мооса. Это дает ей преимущество перед стеклом, которое царапается уже при 6-м уровне твердости. Керамические панели в смартфонах Huawei Mate 50 RS и Mate 60 RS подтверждают этот факт, устойчиво сопротивляясь царапинам.

В случае с Xiaomi 14 Ultra ситуация иная. Китайский блогер Victory Literary Crepe провел испытание «керамической» задней крышки смартфона с помощью специальных стиков разной твердости. Он обнаружил, что поверхность легко повреждается при 6-м уровне твердости, а при 7-м уровне царапины становятся глубокими. Это свидетельствует о том, что материал имеет свойства стекла, а не керамики.

Блогер также решил разобрать смартфон и проверить внутреннюю часть панели. Он предположил, что если панель действительно керамическая, то она должна быть однородной по цвету и не пропускать свет. Однако эксперимент показал, что панель оказалась прозрачной, а синий цвет был нанесен краской на внутреннюю поверхность.

Блогер также сравнил вес панели с весом панелей других смартфонов. Он выяснил, что панель Xiaomi 14 Ultra весит около 26 г, что сопоставимо со стеклянной панелью Honor Magic 6 Pro. В то же время керамические панели Xiaomi 11 Ultra и Honor Magic 3 Pro+ весят около 43 г. Это еще один аргумент в пользу того, что панель Xiaomi 14 Ultra сделана из стекла.

Блогер не исключил, что Xiaomi могла использовать прозрачную керамику, что маловероятно из-за цены материала и сложности производства. Самый дешевый вид прозрачной керамики — это оксид алюминия, известный как сапфир. Он стоит очень дорого и редко используется в мобильных устройствах. Кроме того, он не царапается при 8-м уровне твердости, что не соответствует результатам теста Xiaomi 14 Ultra.