Раскрыт механизм зарождения планет

Японские астрофизики из Института физико-химических исследований RIKEN раскрыли, что зародыши планет могут формироваться более легким путем, чем считалось ранее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Формирование планет начинается с образования планетезималей, ширина которых достигает нескольких километров. Сами планетезимали могут возникать через несколько возможных механизмов. Во-первых, может происходить коагуляция частиц пыли в протопланетном облаке. Во-вторых, пыль может собираться в рыхлые комки во время движения через диск в результате потоковой нестабильности.

Ученые создали физическую модель для моделирования поведения пылевых частиц в протопланетных дисках, которая включает ряд факторов, таких как скорость пылинок и их склонность к слипанию. Если зерна сталкиваются слишком быстро, они могут распадаться, а не образовать более крупное зерно.