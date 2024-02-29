Tecno представила на MWC 2024 смартфон с растягивающимся экраном

Tecno привезла на MWC 2024 и дала потрогать всем желающим свой прорывной смартфон с растягивающимся экраном
Помните футуристичный смартфон Tecno Phantom Ultimate с выдвижным экраном, о котором мы говорили год назад? На MWC 2024 он стал реальностью!
Что же это такое?
Представьте себе обычный смартфон с 6.55-дюймовым экраном. Но одним нажатием кнопки он превращается в монстра с дисплеем 7.11 дюйма!
Как это работает?
Экран Phantom Ultimate не просто растягивается, он загибается на заднюю часть корпуса. За 1,3 секунды смартфон меняет свой размер, а механизм выдерживает до 100 000 таких трансформаций.
Что еще умеет Phantom Ultimate?
Загибающийся экран превращается в мини-дисплей для часов, уведомлений и другой информации. Мощный процессор MediaTek Dimensity 9000+. Аккумулятор 3000 мАч. Толщина корпуса 9.93 мм.
Когда можно будет купить?
TECNO пока не спешит с датами. Phantom Ultimate все еще остается концептом, но его демонстрация на MWC 2024 говорит о том, что будущее уже близко.