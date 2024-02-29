Tecno представила на MWC 2024 смартфон с растягивающимся экраном

Помните футуристичный смартфон Tecno Phantom Ultimate с выдвижным экраном, о котором мы говорили год назад? На MWC 2024 он стал реальностью!

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Что же это такое?

Представьте себе обычный смартфон с 6.55-дюймовым экраном. Но одним нажатием кнопки он превращается в монстра с дисплеем 7.11 дюйма!

Как это работает?

Экран Phantom Ultimate не просто растягивается, он загибается на заднюю часть корпуса. За 1,3 секунды смартфон меняет свой размер, а механизм выдерживает до 100 000 таких трансформаций.

GSMArena

Что еще умеет Phantom Ultimate?

Загибающийся экран превращается в мини-дисплей для часов, уведомлений и другой информации. Мощный процессор MediaTek Dimensity 9000+. Аккумулятор 3000 мАч. Толщина корпуса 9.93 мм.

Когда можно будет купить?