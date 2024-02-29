В Россию привезли анонсированный на MWC 2024 планшет Honor Pad 9

В Россию привезли свежеанонсированный на MWC 2024 планшет Honor Pad 9
Любители планшетов, ликуйте! Свежеанонсированная на MWC 2024 модель Honor Pad 9 уже доступна в России!
Новинка от Honor порадует вас стильным металлическим корпусом, большим экраном с частотой обновления 120 Гц и мощным звуком.
Что внутри?
- 12.1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QuadHD (2560 × 1600 пикселей)
- 8-ядерный процессор Snapdragon 6 Gen 1
- 8 ГБ оперативной памяти
- 128/256 ГБ внутреннего накопителя
- Android 13 с MagicOS 7.2
- Ёмкая батарея 8300 мАч с быстрой зарядкой 35 Вт
- 8 динамиков с технологией HONOR Histen
Ferra.ru
Чем еще порадует?
Фронтальная камера 8 Мп для видеозвонков Основная камера 13 Мп Тонкий корпус 6,9 мм Легкий вес 555 г Доступные цвета: «Голубое озеро», «Космический серый» и «Темно-серый»
Цена и где купить?
Стоимость младшей версии Honor Pad 9 (128 ГБ) составляет 29 990 рублей. Модель на 256 ГБ обойдется вам в 34 990 рублей. Планшет уже доступен для покупки в DNS.
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