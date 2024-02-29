В Россию привезли анонсированный на MWC 2024 планшет Honor Pad 9

Любители планшетов, ликуйте! Свежеанонсированная на MWC 2024 модель Honor Pad 9 уже доступна в России!

© Ferra.ru

Новинка от Honor порадует вас стильным металлическим корпусом, большим экраном с частотой обновления 120 Гц и мощным звуком.

Что внутри?

12.1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QuadHD (2560 × 1600 пикселей)

8-ядерный процессор Snapdragon 6 Gen 1

8 ГБ оперативной памяти

128/256 ГБ внутреннего накопителя

Android 13 с MagicOS 7.2

Ёмкая батарея 8300 мАч с быстрой зарядкой 35 Вт

8 динамиков с технологией HONOR Histen

Ferra.ru

Чем еще порадует?

Фронтальная камера 8 Мп для видеозвонков Основная камера 13 Мп Тонкий корпус 6,9 мм Легкий вес 555 г Доступные цвета: «Голубое озеро», «Космический серый» и «Темно-серый»

Цена и где купить?