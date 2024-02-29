Микропластик обнаружили в неожиданном месте Земли

Международная группа экологов и географов обнаружила, что пластик мигрирует в многочисленные слои отложений в трех латвийских озерах. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

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Специалисты проанализировали образцы керна из озерных донных отложений. Неожиданностью для ученых стало то, что микропластик был обнаружен даже в слоях, которые датированы началом XVIII века. Это указывает на то, что пластик может мигрировать через осадочные породы в нижние слои. Таким образом, пластик, содержащийся в определенных слоях, не может играть роль индикатора начала антропоцена — эпохи значительного влияния человека на геологические процессы Земли.

Авторы отмечают, что из-за влияния множества факторов, в том числе типа почвы, из которой образовались отложения, а также множества типов обнаруженного пластика, изучение их источника окажется чрезвычайно сложной задачей.