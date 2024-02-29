Snapdragon X Elite превзошел Core Ultra 7 при ИИ-генерации изображений

Qualcomm готовится к выпуску флагманского процессора нового поколения для ноутбуков — Snapdragon X Elite. Прежде чем эти чипы появятся на рынке в середине 2024 года, Qualcomm демонстрирует превосходство X Elite на неожиданной арене: ИИ-генерация изображений.

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Хотя и X Elite, и 16-ядерный Core Ultra 7 155H от Intel используют NPU для ИИ-задач, X Elite одерживает явную победу в генерации изображений с помощью Stable Diffusion 1.5. В двух эталонных тестах X Elite значительно превзошел Core Ultra 7.

Задание нарисовать:

«Пучок ягод» — X Elite выполнил задачу за 7,25 секунды, в 3 раза быстрее, чем Core Ultra 7 (22,26 секунды).

«Величественный лев греется на золотом полуденном солнце» — X Elite сгенерировал изображение за 1 секунду. Core Ultra 7 сделал то же за 12 секунд.