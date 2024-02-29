В Италии найдены 22 гробницы древних воинов в полном вооружении

Группа археологов обнаружила большой некрополь в муниципалитете Сан-Джорджо Бигарелло на севере Италии. В нем были найдены 22 гробницы с человеческими останками и различными погребальными принадлежностями, включая множество хорошо сохранившегося оружия. Исследование опубликовано в научном издании Archeao Reporter.

По словам ученых, в 5000-летнем захоронении оказались кремниевые кинжалы, лезвия и искусно изготовленные наконечники для стрел, а также ожерелья из талькохлорита, или мыльного камня.

Скелеты в гробницах также хорошо сохранились благодаря сухому песку. Судя по расположению тел, древние воины относились к культуре медного века из северной Италии, известной как Ремеделло. На это указывает характерная поза, в которой оставили усопших — с прижатыми коленями к груди и головой, ориентированной на северо-запад.