Adobe представила ИИ для создания музыки

Adobe представила экспериментальный проект Project Music GenAI Control, использующий искусственный интеллект для создания и настройки музыки по текстовым запросам.

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Этот прототип позволяет пользователям генерировать музыку, вводя текстовое описание стиля, например, «веселый танец» или «грустный джаз», и затем редактировать аудио без переключения на специализированное программное обеспечение.

Интегрированные инструменты редактирования Adobe позволяют настраивать результаты, изменяя повторяющиеся темп, интенсивность и структуру. Секции музыки могут быть перемешаны, а звук может быть создан в виде повторяющейся петли для создания фоновой музыки для контента.

Проект также может корректировать сгенерированный аудиофайл «на основе мелодии-образца» и увеличивать длину аудиоклипов. Интерфейс редактирования сгенерированного аудио не был представлен, но Adobe обещает глубокий контроль над звуком, аналогичный управлению изображением в Photoshop.