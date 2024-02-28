Ученые исключили 78% мест, где может скрываться Планета Х

Астрономы из Калифорнийского технологического института в США сузили область поисков предполагаемой Девятой планеты Солнечной системы, также известной как Планета Х. Об этом сообщает портал LiveScience.

© Газета.Ru

Гипотеза о существовании еще одной планеты в нашей звездной системе возникла после обнаружения в поясе Койпера (большого поля астероидов и комет за орбитой Нептуна) ряда объектов, которые имели странно искривленные орбиты.

Анализ показал, что подобные траектории можно объяснить только гравитационным притяжением огромной планеты в семь раз массивнее Земли. Если Планета Х действительно существует, то она должна стать пятой по величине в Солнечной системе, заняв место Земли.

Согласно предварительным расчетам, Девятая планета находится на расстоянии 500-600 астрономических единиц от Солнца, то есть, в 500-600 раз дальше Земли от нашей родной звезды.

Астрономы проанализировали 78% региона вероятного расположения Планеты Х, но ничего не обнаружили. Остальная часть пространства находится вне досягаемости обсерватории Pan-STARRS на Гавайях, с помощью телескопов которой велись наблюдения.