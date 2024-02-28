Ученые выяснили, как предки человека лишились хвостов

Сравнение ДНК обезьян (с хвостами и без) и людей обнаружило генетическую особенность, которая могла привести к потере хвостов у предков человека. Результаты опубликованы в журнале Nature.

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Предыдущие исследования показали, что более 100 генов связаны с нормальным развитием хвостов у различных видов позвоночных. Авторы новой работы предположили, что потеря хвоста произошла в результате мутации в одном или нескольких из них. Чтобы проверить это, они сравнили ДНК людей, а также хвостатых и бесхвостых обезьян.

Ученые обнаружили, что потеря хвоста у предков человека могла быть связана с особой генетической вставкой под названием «Aluy» в ген TBXT. Хотя «Aluy» — это не мутация, она приводит к неправильному считыванию информации с гена. У генетически модифицированных мышей с этой вставкой наблюдались различные дефекты хвостов, в том числе их отсутствие. Кроме того, у некоторых особей были дефекты нервной трубки. Возможно, с этим же связны подобные дефекты у новорожденных людей.