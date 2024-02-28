В NASA рассказали об инциденте со спутниками РФ и США на орбите

На орбите в среду, 28 февраля, произошло потенциально опасное сближение американского космического аппарата TIMED и российского спутника «Космос-2221», рассказали в NASA. В дальнейшем траектории полета аппаратов разошлись, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу агентства.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел в 01:34 по времени Восточного побережья США (09:34 мск).

Космический аппарат TIMED (Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics Mission) функционирует в штатном режиме, пояснили в агентстве.

В NASA заметили, что в среднесрочной перспективе космические аппараты сблизятся еще раз, однако дистанция между ними увеличится, тем самым риск столкновения станет исчезающе малым.