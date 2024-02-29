Обнаружена редкая сверхгигантская звезда

Международная группа астрономов провела спектроскопические наблюдения переменной звезды V708 Car, у которой выявили редкий химический состав. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

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Сверхгигант V708 Car является цефеидой — желтой звездой, меняющей яркость в результате регулярных пульсаций. Классические цефеиды или цефеиды населения I испытывают пульсации с периодами от нескольких дней до месяцев. В данном случае период пульсации составляет примерно 52,4 дня, который увеличивается со скоростью 52 секунды в год. Масса звезды составляет около 12 масс Солнца, а ее светимость — 18,4 тысячи солнечной светимости.

Наблюдения показали, что звезда богата литием, что обычно редко встречается среди сверхгигантских цефеид, поскольку на сегодняшний день идентифицировано только шесть таких объектов. Эффективная температура V708 Car составила 5206 кельвинов, а его металличность оценивалась на уровне -0,4.