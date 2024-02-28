В WhatsApp добавят обмен QR-кодами

Новое обновление мессенджера WhatsApp добавит функцию обмена QR-кодами со вкладки чатов. Об этом сообщает WABetaInfo.

Новая функция позволит пользователям быстро обмениваться учетными записями с помощью отправки QR-кода. Разработчики мессенджера полагают, что такая возможность значительно упростит поиск других контактов, что подтолкнет пользователей чаще использовать эту функцию.

«На данный момент пользователи могут делиться своим QR-кодом из настроек приложения, но эта новая функция предложит более прямой и доступный метод прямо из интерфейса вкладки чатов», — сообщает источник.

Отмечается, что функция еще находится на стадии разработки, но будет доступна в следующем обновлении WhatsApp.