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НАСА утвердило дату запуска Crew Dragon с россиянином

Корабль Crew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Александром Гребенкиным в рамках миссии Crew-8 отправится к Международной космической станции (МКС) 1 марта. Соответствующую дату утвердило НАСА. Об этом сообщает SpaceNews.

NASA утвердило дату запуска Crew Dragon с россиянином к МКС
© Lenta.ru

В ходе подготовки к пуску специалисты проверили, в частности, правильность закрепления композитных панелей корабля.

Стыковка корабля с МКС намечена на 2 марта.

Известно, что кроме россиянина в состав экипажа корабля войдут астронавты НАСА Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.

Ранее НАСА и компания SpaceX неоднократно переносили сроки запуска Crew Dragon миссии Crew-8.

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