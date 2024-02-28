NASA утвердило дату запуска Crew Dragon с россиянином к МКС

НАСА утвердило дату запуска Crew Dragon с россиянином
Корабль Crew Dragon с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Александром Гребенкиным в рамках миссии Crew-8 отправится к Международной космической станции (МКС) 1 марта. Соответствующую дату утвердило НАСА. Об этом сообщает SpaceNews.
В ходе подготовки к пуску специалисты проверили, в частности, правильность закрепления композитных панелей корабля.
Стыковка корабля с МКС намечена на 2 марта.
Известно, что кроме россиянина в состав экипажа корабля войдут астронавты НАСА Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.
Ранее НАСА и компания SpaceX неоднократно переносили сроки запуска Crew Dragon миссии Crew-8.
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