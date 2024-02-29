Токсичная жижа и химические ожоги: что Илон Маск делает в Лас-Вегасе

The Boring Company Илона Маска уже много лет обещает построить революционную систему подземного транспорта, но в реальности компания, похоже, постоянно нарушает правила безопасности и набирает полную копилку штрафов.

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Bloomberg передает, что северная часть тоннеля, проходящего под Лас-Вегас-Стрип, затоплена токсичной жижей, по консистенции похожей на молочный коктейль. Тоннель, который должен протянуться на полмили, задумывался как часть системы, соединяющей отели Encore Last Vegas и Westgate с конференц-центром Лас-Вегаса. Однако рабочие, занимающиеся раскопками, утверждают, что им приходилось пробираться через грязь каждый день.

Жижа попадала на ботинки, руки и лица людей, а также просачивалась через одежду. Поначалу строители думали, что проблемы ограничатся лишь вымокшей одеждой, но потом они поняли, что, помимо воды, песка и шлама жидкость содержит большую концентрацию химикатов-катализаторов. Они нужны для того, чтобы ускорить высыхание цементного заполнителя, который запечатывает бетонные опоры тоннеля и защищает их от трещин.

Проблема в том, что катализаторы также причиняют серьезные химические ожоги при попадании на человеческую кожу. На одной из точек раскопок подобные травмы фактически стали нормой: многие рабочие получили ожоговые шрамы на руках и ногах. По меньшей мере один человек пострадал от ожогов лица.

Строители тоннеля поделились информацией на условиях анонимности, т.к. они опасаются ответных действий миллиардера, затеявшего проект — Илона Маска. На протяжении почти 10 лет его фирма The Boring Company разбрасывалась грандиозными обещаниями построить подземную систему общественного транспорта под названием Hyperloop, или «гиперпетля». Маск описывал технологию как цепочку футуристических капсул, способных перевозить пассажиров между крупными городами на скорости звука.

Амбициозный проект был воспринят инвесторами достаточно серьезно, чтобы привлечь примерно $800 млн внешних вложений. По последним оценкам, капитализация The Boring Company составила $6 млрд. Однако в последние годы флер мифологии, окружавший Маска, немного померкнул. Покупка Twitter обернулась гигантскими убытками, Tesla пребывает в стагнации, Starlink обвиняется властями Китая в ограничении доступа к Интернету на территории Тайваня.