HP представила несколько обновленных ноутбуков

HP анонсировала несколько обновлённых фирменных ноутбуков. Новинки получили современные процессоры от AMD и Intel.

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HP Envy x360 (2024)

HP Envy x360 (2024) представлены двумя моделями на базе процессоров AMD (AMD Ryzen 5 8640HS и Ryzen 7 8840HS), а также двумя моделями на базе процессоров Intel (Intel Core Ultra 5 125U и Core Ultra 7 155U). Из-за более низкого TDP процессоры Intel также оснащены менее мощными iGPU с 4 ядрами, тогда как процессоры AMD имеют от 8 до 12 ядер. С другой стороны, NPU должны обеспечивать одинаковую производительность ИИ на обеих платформах.

В качестве компенсации за процессоры с более низким TDP платформа Intel является единственной платформой, оснащенной разъемом Thunderbolt 4. К сожалению, AMD по-прежнему придерживается USB 3.2 Gen 2. Обе версии оснащены 2 разъемами USB-A 3.2 Gen 2 (один с возможностью зарядки), видео-выходом HDMI 2.1 и аудио-разъёмом, а варианты Intel оснащены одним портом USB-C 3.2 Gen 2 в дополнение к порту Thunderbolt 4. Вместо этого AMD получает два порта USB-C 3.2 Gen 2.

В остальном характеристики ноутбуков в основном одинаковы. Поддерживается 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400, а также твердотельный накопитель PCIe 4.0 NVMe емкостью от 512 ГБ до 2 ТБ. Все варианты дисплея (14 и 16 дюймов) сенсорные и включают OLED-панель с разрешением 2880×1800, частотой обновления 400 нит и 120 Гц, а также две панели IPS 1920×1200 (одна с 400 нит и одна с 300 нит).

Также стоит отметить наличие веб-камеры на 5 Мп с ИК-датчиком, поддержку Wi-Fi 7 + BT 5.4 и Wi-Fi 6E + BT 5.3, а также аккумулятор ёмкостью 59 Втч с зарядкой USB-C мощностью 65 Вт, что увеличивает общий вес ноутбука до 1,4 кг и толщину до 1,7 см.

Обе модели поступят в продажу в марте 2024 года. Стоимость для 14-дюймовых моделей с процессорами Intel составляет от $960, с процессорами AMD – $950. Вариант с 16-дюймовым экраном – от $880 и $860 соответственно.

HP Envy 17 (2024)

HP Envy 17 (2024) оснащён более мощными чипами Intel Core Ultra H-серии, а также обновляемой оперативной памятью DDR5-5600 МГц и хранилищем M.2 PCIe 4.0 NVMe емкостью до 2 ТБ. Графический процессор для ноутбука Nvidia RTX 3050 обеспечит более высокую производительность по сравнению со встроенной графикой Intel Arc.

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Envy 17 имеет полноценную клавиатуру с цифровой клавиатурой и клавишей Copilot, а между клавишами и дисплеем находится решетка для двух динамиков. Здесь имеется приличная коллекция портов: Thunderbolt 4, USB-C 3.2, три USB-A 3.2, HDMI 2.1 и аудио-разъём 3,5 мм. Доступен Wi-Fi 7, но похоже, что это будет обновление стандартного Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3.

Лэптоп оснащён 17,3-дюймовом сенсорным IPS-дисплеем с соотношением сторон 16:9, разрешением 1920×1080 (FHD), яркостью 300 нит и 100% охватом цветового пространства sRGB. Доступны модели с процессорами Intel Core Ultra 5 125U, Core Ultra 7 155U и Core Ultra 7 155H, но с возможностью выбора GPU между Intel Arc и дискретной GeForce RTX 3050. Также стоит отметить веб-камеру на 5 Мп, аккумулятор ёмкостью 83 Втч, набор интерфейсов: Thunderbolt 4, USB Type-C 3.2, три USB Type-A 3.2, HDMI 2.1, 3,5-мм аудиоразъём, а также модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

HP Envy 17 (2024) будет доступен в марте текущего года по цене от $1300.

HP Pavilion Aero 13 (2024)

Pavilion Aero 13 (2024) – самый легкий в мире потребительских ноутбуков с искусственным интеллектом»: его вес составляет 1 кг). Корпус доступен в цветах Natural Silver и Sky Blue. Лэптоп обладает 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200 или 2560×1600 пикселей (400 нит).

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Pavilion Aero 13 оснащен процессорами AMD Ryzen 5 8640U, Ryzen 7 8840U или Ryzen 7 8840HS, а также 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 МГц и твердотельным накопителем M.2 PCIe 4.0 NVMe ёмкостью до 1 ТБ. Все это работает от аккумулятора емкостью 43 Втч. Стоимость ноутбука составляет от $800 в зависимости от конфигурации.

HP Pavilion Plus 16 (2024)

Pavilion Plus 16 (2024) оснащена 16-дюймовым экраном с разрешением 1920×1200 (включая версию с тачскрином) или 2048×1280 пикселей. За производительность отвечают процессоры процессор Intel Core Ultra 5 120U, Core Ultra 125U, Core Ultra 7 150U, Core Ultra 7 155U или AMD Ryzen 5 8540U / Ryzen 7 8840U. Ёмкость аккумулятора 59 Втч.

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Модели Intel доступны с объемом оперативной памяти LPDDR5x-7467 МГц до 32 ГБ, а модели AMD – до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 МГц. Аналогичным образом, версия Intel имеет твердотельный накопитель емкостью до 2 ТБ, а версия AMD – 1 ТБ SSD-накопителя. Оба ноутбука оснащены веб-камерой 1080p с дополнительным ИК-датчиком, а также двумя динамиками с настройкой DTS:X Ultra.