Nothing Phone (2a) показали на MWC 2024

На MWC 2024 показали кучу всяких новинок. Так, например, накануне на выставке засветился один из самых любопытных смартфонов последних месяцев – Nothing Phone 2a!

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Представили его необычно: не на стенде, а прямо в ресторане, забитом журналистами. Phone 2a лежал в прозрачной коробке, но ее вскрыли так, чтобы была видна только задняя крышка.

А там тройка световых полосок – намного меньше, чем на Nothing Phone 2, и жаль, что без нижнего восклицательного знака из огоньков, который здорово выглядел при зарядке.

Еще у новинки интересный модуль с камерами – он в центре и сверху, объективы выглядят, как глаза устройства. Теперь понятно, почему Nothing в тизерах постоянно говорил про «свежий взгляд».

Сказать точно, больше или меньше Phone 2a своих братьев, сложно – витрина мешала оценить. Но вроде как примерно тот же размер, так что фанаты компактных смартфонов снова в пролете.