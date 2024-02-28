Обнаружен металлический шрам на звезде

Астрономы обнаружили шрам на поверхности белого карлика WD 0816-310. Результаты исследования, проведенного с помощью инструмента FORS2 на телескопе Very Large Telescope, опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Шрам представляет собой скопления металлов на поверхности звезды, которые произошли от планетарного фрагмента размером с астероид Веста, достигающего в диаметре 500 километров. Металлы концентрируются в определенной области белого карлика.

С вращением наблюдаемая концентрация металлов на поверхности изменяется, что синхронизировано с изменением магнитного поля, и это указывает на то, что шрам располагается на одном из полюсов. Ученые полагают, что испаренный материал планеты был ионизирован и направлен магнитным полем на поверхность звезды. Этот процесс имеет сходство с тем, как формируются полярные сияния на Земле и на Юпитере.