Индия за два года построит свой второй космодром

Индия за два года планирует построить свой второй космодром, заявил глава Индийской организации космических исследований Шридхара Паникер Сомнатх. Об этом сообщает ТАСС.

Космодром строится в штате Тамилнад. В церемонии закладки первого камня принял участие премьер-министр Индии Нарендра Моди. Стоимость проекта оценивается в 115 миллионов долларов. Первую ракету с нового космодрома планирует запустить через два года.

В отличие от космодрома, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, с новой площадки ракеты будут запускаться не в юго-восточном направлении, а сразу на юг, что позволит сэкономить топливо.

Ранее Индийская организация космических исследований сообщила о завершении испытаний криогенного двигателя CE20 верхней ступени ракеты Launch Vehicle Mark-3 (LVM-3), которая будет использоваться для запуска пилотируемого космического корабля Gaganyaan.