Google платила изданиям за публикацию статей, написанных ИИ

Искусственный интеллект — классная штука, когда им правильно пользуются. Но есть опасения, что ИИ просто заполонит интернет мусорными статьями.

Кажется, Google решила подлить масла в огонь: по слухам, компания платит независимым изданиям немалые суммы за то, чтобы те публиковали на своих сайтах статьи, написанные еще не выпущенной ИИ-моделью Google.

Журналисты раскопали, что поисковый гигант заключил соглашения с несколькими изданиями, обязав тех публиковать статьи, сгенерированные гугловским ИИ.

Издания должны предоставлять аналитику и отзывы об этих статьях, а также публиковать определенное количество такого контента в течение года.

Google за это платит — в некоторых случаях более $10 000 в год, плюс дает бесплатный доступ к ИИ-инструментам. Все это, якобы, часть программы Google News Initiative, запущенной еще в 2018 году.

И самое интересное - нигде не говорится, что такие статьи должны помечаться как созданные ИИ! Google слухи частично подтвердила, но отрицает, что их ИИ будет «переписывать чужую работу».