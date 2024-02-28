Умные часы на Google Wear OS станет сложнее взломать

Google представила Watch Face Format (WFF) для Wear OS 4 и теперь призывает разработчиков переходить на него.

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WFF — это XML-формат для создания циферблатов, который не содержит исполняемого кода, что делает взлом часов сложнее.

Разработанный в сотрудничестве с Samsung, WFF, по словам Google, требует «меньше обслуживания и обновлений, чем те, что созданы с помощью библиотек Jetpack Watch Face».

Платформа Wear OS сама заботится о логике отображения циферблата, так что разработчики могут сосредоточиться на своих идеях, а не на оптимизации кода или энергопотреблении.

WFF-циферблаты рендерятся на сопроцессоре (MCU), что, по словам Google, «помогает подготовить циферблаты к будущим оптимизациям в будущих устройствах для лучшего использования батареи».

Некоторые разработчики отмечают, что Watch Face Format не позволяет создавать сложные функции или анимации, и Google, похоже, склоняется к более простым дизайнам.