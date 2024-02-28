Производители Android-смартфонов отказываются от избыточной памяти

Смартфоны на Android стали слабее в 2024 году из-за урезания оперативной памяти
В связи с увеличением стоимости компонентов и снижением спроса на устройства с большим объемом памяти производители смартфонов перестали выпускать смартфоны с избыточным объемом ОЗУ и ПЗУ. Об этом сообщает портал MyDrivers.
Согласно источнику, китайские производители стали отказываться от смартфонов в модификациях с 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Сейчас чаще всего встречаются модели в конфигурациях 16/512 ГБ, а также с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ.
Ранее Samsung, Micron и другие производители памяти анонсировали планы по повышению цен на DRAM-модули в первом квартале 2024 года на 15–20%. По данным инсайдера Digital Chat Station, производители памяти заключили новые контракты с производителями смартфонов, а цены на DRAM и NAND уже выросли по сравнению с предыдущими.
Первым смартфоном с 24 ГБ оперативной памяти стал игровой RedMagic 8S Pro, представленный в июне 2023 года. Затем стали появляться более доступные модели с аналогичным объемом памяти от Realme, OnePlus и Redmi. При этом флагманские модели 2024 года оснащают более скромным объемом оперативной памяти. Например, Xiaomi 14 Ultra в топовой модификации имеет «всего» 16 ГБ ОЗУ, а новые Samsung Galaxy S24 — от 8 до 12 ГБ, что подчеркивает отсутствие явной потребности в более высоких объемах памяти.