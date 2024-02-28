Производители Android-смартфонов отказываются от избыточной памяти

В связи с увеличением стоимости компонентов и снижением спроса на устройства с большим объемом памяти производители смартфонов перестали выпускать смартфоны с избыточным объемом ОЗУ и ПЗУ. Об этом сообщает портал MyDrivers.

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Согласно источнику, китайские производители стали отказываться от смартфонов в модификациях с 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Сейчас чаще всего встречаются модели в конфигурациях 16/512 ГБ, а также с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ.

Ранее Samsung, Micron и другие производители памяти анонсировали планы по повышению цен на DRAM-модули в первом квартале 2024 года на 15–20%. По данным инсайдера Digital Chat Station, производители памяти заключили новые контракты с производителями смартфонов, а цены на DRAM и NAND уже выросли по сравнению с предыдущими.