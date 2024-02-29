Китай построил наземный симулятор космической станции

Харбинский технологический институт и Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники построили первый национальный наземный симулятор космической станции. Об этом со ссылкой на китайские СМИ пишет ТАСС.

Инфраструктура наземного симулятора позволит исследовать вопросы, связанные с космическими материалами и приборами, магнитосферой, солнечной радиаций и физикой плазмы.

Расположенный в городе Харбин северо-восточной провинции Хэйлунцзян объект введен в эксплуатацию 27 февраля. По словам члена Академии наук Китая Хань Цзецая, симулятор будет способствовать крупным прорывам в научно-технических инновациях и позволит воспитать поколения инженеров.

Ранее китайская сторона сообщила, что в 2024 году планируется провести первый запуск новой двухступенчатой ракеты Long March 12, работающей на жидком топливе.