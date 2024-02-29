Apple приступила к разработке 2-нм чипов

Инсайдер Revegnus опубликовал в соцсети Х информацию, якобы полученную корейским ресурсом утечек gamma0burst. Инсайдеры скопировали эту информацию в аккаунте сотрудника Apple в сервисе LinkedIn. Утечка касается разработки новейших чипов по 2-нм техпроцессу.

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Насколько эта информация точна, пока остаётся только гадать, но инсайдер утверждает, что получил две версии слайда, связанного с чипами Apple. По его словам, в отредактированной версии содержатся только предыдущие проекты сотрудника Apple.

А вот в неотредактированной версии слайда имеется упоминание о текущей занятности. Одна из строк гласит: «TS5nm, TS3nm, работаем над TS2nm» — эти термины относятся к различным технологическим процессам, выбранным Apple для прошлых, текущих и будущих чипов.