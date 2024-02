OpenAI подала ходатайство об отклонении части иска The New York Times

OpenAI подало ходатайство в федеральный суд в с просьбой отклонить некоторые ключевые элементы иска, поданного The New York Times Company из-за нарушения авторского права.

В конце декабря The New York Times подала иск против OpenAI и ее партнера Microsoft , обвиняя их в нарушении авторских прав, используя миллионы своих статей для обучения искусственного интеллекта, таких как чат-бот ChatGPT. Согласно иску, чат-боты теперь конкурируют с новостным изданием как источник достоверной информации.

В ходатайстве, поданном в окружной суд Южного округа Нью-Йорка, ответчики утверждают, что ChatGPT «вообще не заменяет подписку на The New York Times».

Ходатайство запрашивает отклонение четырех требований из иска The New York Times, чтобы сузить фокус судебного процесса. Юристы OpenAI утверждают, что The New York Times не должна иметь права подавать иски о нарушении авторских прав, произошедших более трех лет назад, и что обвинение в нарушении Digital Millennium Copyright Act, принятого в 1998 году после расцвета интернета, не имеет законной основы.