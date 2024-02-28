OpenAI подала ходатайство об отклонении части иска The New York Times

OpenAI подало ходатайство в федеральный суд в с просьбой отклонить некоторые ключевые элементы иска, поданного The New York Times Company из-за нарушения авторского права.

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В конце декабря The New York Times подала иск против OpenAI и ее партнера Microsoft, обвиняя их в нарушении авторских прав, используя миллионы своих статей для обучения искусственного интеллекта, таких как чат-бот ChatGPT. Согласно иску, чат-боты теперь конкурируют с новостным изданием как источник достоверной информации.

В ходатайстве, поданном в окружной суд Южного округа Нью-Йорка, ответчики утверждают, что ChatGPT «вообще не заменяет подписку на The New York Times».