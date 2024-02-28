Google Assistant для Android нашли замену

Корпорация Microsoft предложила пользователям Android заменить Google Assistant на Copilot. Об этом сообщает издание Android Police.

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Журналисты заметили, что инженеры Microsoft начали тестировать добавление помощника на основе искусственного интеллекта (ИИ) Copilot на Android. Причем кроме функции чат-бота сервис будет работать как голосовой помощник. Новые функции обнаружили в бета-версии 27.9.420225014.

По словам специалистов, Copilot вместо Google Assistant, который выступает в качестве голосового ассистента в Android-смартфонах по умолчанию, можно установить в настройках. Для этого нужно найти в разделе «Приложение Digital Assistant» соответствующую опцию и выбрать Copilot.

В материале говорится, что Copilot от Microsoft работает на модели GPT-4 — на ней же основан чат-бот ChatGPT от OpenAI. В публичной версии Copilot новые функции должны появиться в ближайшие недели.