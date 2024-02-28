Ученые выяснили, кто вырыл миллионы загадочных ям в Северном море

Международная группа исследователей из Германии и Китая раскрыла природу феномена множества неглубоких ям, которыми покрыто дно Северного моря. Их происхождение интриговало ученых на протяжении многих лет. Статья опубликована в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

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В Северном море подводный грунт усеян сотнями тысяч или даже миллионами круглых или овальных углублений, ширина которых варьируется от нескольких до более чем 60 метров, но глубина составляет всего 11 сантиметров на любом участке. До недавнего времени предполагалось, что эти впадины образовались из-за выбросов метана, но у этой теории есть слабые стороны.

По словам ведущего автора исследования, геолога Йенса Шнайдера фон Даймлинга из Кильского университета, дно Северного моря состоит из пористого песка и имеет сильные течения, что не дает метану накапливаться в донных отложениях. Это подтвердилось результатами поисков, в ходе которых ученые просканировали тысячи миль с помощью эхолотов и не нашли признаков газа.

Как показала новая работа, ямы в Северном море с высокой вероятностью вырыли морские свиньи — напоминающие дельфинов морские млекопитающие. Китообразные вспахали грунт в поисках песчаных угрей, полагают специалисты.

Эту гипотезу подтвердил анализ моделей для прогнозирования мест обитания угрей и морских свиней, а также изучение дна с помощью эхолокации, которая показала большое количество впадин в зонах распространения обоих видов.

Однако ученым не удалось заснять морских свиней во время охоты из-за мутности Северного моря и пугливости этих животных.