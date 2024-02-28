Смартфоны Tecno и Infinix сравнили по скорости работы

На YouTube-канале Tech Reason узнали, какой телефон на Helio G99 работает быстрее: Infinix Zero 30 или Tecno Spark 20 Pro Plus.

По скорости включения быстрее оказался Infinix Zero 30. Однако разница составила всего 1 секунду.

Набиратель номера тоже срабатывает быстрее на Infinix, а вот «Настройки» на обоих смартфонах открываются и прорисовываются одновременно.

По скорости открытия приложений: например, Amazon (как пример тяжёлого интернет-магазина) вновь лидировал Infinix. Игра Candy Crush Saga загрузилась на обоих телефонах одновременно. То же самое было в Pin Out, Subway Surfers. Как ни странно, Temple Run 2 быстрее открылся на Tecno.

Tech Reason

Вывод