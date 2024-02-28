Смартфоны Tecno и Infinix сравнили по скорости работы

Смартфоны Tecno и Infinix на одинаковом процессоре сравнили по скорости работы
На YouTube-канале Tech Reason узнали, какой телефон на Helio G99 работает быстрее: Infinix Zero 30 или Tecno Spark 20 Pro Plus.
По скорости включения быстрее оказался Infinix Zero 30. Однако разница составила всего 1 секунду.
Набиратель номера тоже срабатывает быстрее на Infinix, а вот «Настройки» на обоих смартфонах открываются и прорисовываются одновременно.
По скорости открытия приложений: например, Amazon (как пример тяжёлого интернет-магазина) вновь лидировал Infinix. Игра Candy Crush Saga загрузилась на обоих телефонах одновременно. То же самое было в Pin Out, Subway Surfers. Как ни странно, Temple Run 2 быстрее открылся на Tecno.
Вывод
В целом разница по скорости открытия приложений и игр составляет между Tecno Spark 20 Pro Plus и Infinix Zero 30 полсекунды или секунду максимум. Системные же приложения вообще на обоих телефонах открываются одновременно. Поэтому говорить о какой-то особой оптимизации оболочки у одного из этих двух производителей не приходится. Не покупайтесь на доводы маркетологов, если увидите от Infinix или Tecno заверения в обратном.