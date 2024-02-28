Гигантское солнечное пятно «нацелилось» на Землю

Гиперактивное солнечное пятно, которое уже вызвало серию вспышек на Солнце, продолжает увеличиваться. Теперь оно направлено прямо к Земле. Ученые предупредили о высоком риске нового извержения, способного вызвать разрушительные последствия на нашей планете.

Пятно под названием AR3590 появилось на обращенной к Земле стороне Солнца 18 февраля. Оно быстро увеличивалось в размерах, и вскоре его диаметр в три раза превысил диаметр Земли.

21 февраля пятно произвело две вспышки класса Х (самого высокого класса мощности), а 22 февраля – вспышку X6.3, которую признали наиболее сильным солнечным взрывом за последние шесть лет.

Серия вспышек привела к кратковременным отключениям радиосвязи на Земле, но ни одна из них не сопровождалась выбросами корональной массы (СМЕ).

Наблюдения показали, что после серии вспышек пятно продолжило расти и почти удвоилось в размерах. Сейчас это одно из крупнейших пятен всего солнечного цикла, начавшегося в 2019 году. Оно всего на 40% меньше пятна, вызвавшего событие Кэррингтона 1859 года – самую разрушительную солнечную бурю в истории человечества, сообщает портал SpaceWeather.

Эксперты заявили, что нестабильное магнитное поле солнечного пятна «содержит энергию для новых взрывов класса Х». Если за ними последуют выбросы корональной массы, то они достигнут нашей планеты и смогут вызвать долгосрочные сбои в глобальных энергосистемах. Также СМЕ способны вывести из строя орбитальные спутники.